Ирада Аюпова: Чаще проголосовавшие пользуются возможностью бесплатно сходить в музеи РТ

Татарстанцы, проголосовавшие на выборах в Госдуму, активно пользуются возможностью посещения культурных мест республики. Чаще всего они выбирают экскурсии в музеи. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Мы не подгадывали большое количество интересных культурных программ специально под выборную кампанию, жизнь нашего города всегда активна. Жителями больший акцент сделан на посещениях наших музеев», — рассказала Аюпова.

Также она напомнила, что культурные мероприятия проходят не только в Казани, но и дворцах культуры и общественных пространствах всех районов республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по браслету «Я проголосовал!» в Казани пропустят на концерт и в музеи.