Избиратель пролил кофе на наблюдателя на участке № 135 в Казани

На казанском участке № 135 избиратель пролил кофе на наблюдателя. По информации от председателя УИКа была испорчена таблица визуального подсчета.

Видео о том, как уборщица убирает пролитый кофе на участке № 135 появилось в соцсетях. Сейчас работы в избирательном пункте продолжаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане составила 70,4% от общего числа избирателей. Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 15.00.