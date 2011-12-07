Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Избиратель пролил кофе на наблюдателя на участке № 135 в Казани

Пролитый кофе полностью залил таблицу визуального подсчета голосовавших.

На казанском участке № 135 избиратель пролил кофе на наблюдателя. По информации от председателя УИКа была испорчена таблица визуального подсчета.  

Видео о том, как уборщица убирает пролитый кофе на участке № 135 появилось в соцсетях. Сейчас работы в избирательном пункте продолжаются. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане составила 70,4% от общего числа избирателей. Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 15.00.

КВ
Лента новостей