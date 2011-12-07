Камалтынов: Радуют высокая явка и отсутствие нарушений на выборах

Региональный ситуационный центр «Единой России», который работает в Татарстане в дни выборов, не зафиксировал серьезных нарушений. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба «Единой России» в РТ Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

Он отметил, что для партии было о принципиально организовать наблюдение.

«На каждый из 2810 избирательных участков [в РТ] были направлены наши наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса. За несколько дней до 17-го числа мы запустили ситуационный центр. Он три дня уже работает, и мы получаем информацию с каждого избирательного участка от наших наблюдателей, и что не может не радовать — как высокая явка, которая имеет место на сегодняшний день, как и то, что на сегодня нет практически никаких серьезных нарушений», — рассказал Камалтынов.

Руководитель избирательного штаба «Единой России» заявил, что вся информация о нарушениях оперативно проверяется.

Он также сообщил, что наблюдатели-представители стран СНГ дали высокую оценку организации и открытости выборов.



