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На избирательных участках Татарстана привились более 7 тыс. человек

Пункты вакцинации на избирательных участках работают с восьми утра до восьми вечера 19 сентября.

Более 7 тыс. человек привились на избирательных участках в Татарстане, порядка тысячи из них сделали вакцину от COVID-19. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко.

«У нас привито от гриппа более 6 тыс. человек на избирательных участках. От коронавирусной инфекции порядка тысячи человек», — сказал Виниченко.

Всего в Казани 185 пунктов вакцинации на избирательных участках. Они работают с восьми утра до восьми вечера. 

Ранее на избирательных участках Татарстана выявили двух человек с повышенной температурой.

КВ
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