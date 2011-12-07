На избирательных участках Татарстана привились более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек привились на избирательных участках в Татарстане, порядка тысячи из них сделали вакцину от COVID-19. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко.

«У нас привито от гриппа более 6 тыс. человек на избирательных участках. От коронавирусной инфекции порядка тысячи человек», — сказал Виниченко.

Всего в Казани 185 пунктов вакцинации на избирательных участках. Они работают с восьми утра до восьми вечера.

Ранее на избирательных участках Татарстана выявили двух человек с повышенной температурой.