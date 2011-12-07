Организацию выборов в Татарстане член ЦИК России охарактеризовал как «удивительную»

На видеоконференции с региональными избиркомами председатель заседания, член ЦИК России Борис Эбзеев высоко оценил организацию и ход выборов в Татарстане. Он особенно отметил республику в выступлении.

«Я очень внимательно слежу за всеми жалобами и обращениями граждан, поступающими в ЦИК. Разумеется, особое внимание к тем субъектам, которые курирую я. Скажу вам сказать, что удивительно немного обращений, жалоб, заявлений поступает из республики Татарстан. Извините, я не мог об этом не сказать», — заявил он во время видеоконференции главе ЦИК РТ Андрею Кондратьеву.

Кондратьев заверил, что все обращения в республике оперативно проверяются. «Выезжаем и проверяем на месте незамедлительно, как и была установка ЦИК РФ. И мы видим, что большинство этих обращений и активностей в соцсетях являются фейковыми», — отметил глава татарстанского ЦИК.