Политолог о работе блогеров на выборах: Это способ донесения адекватной информации

Участие блогеров на выборах в качестве наблюдателей — это адекватный способ донесения информации. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Я точно знаю, что в Татарстане на выборах с блогерами работают уже не первый раз. Это грамотная программа, это не манипуляция с молодежью, а это способ технологического донесения информации к той группе граждан нашей страны, которая часто остается в стороне от политики», — сказал спикер.

Он отметил, что через блогеров можно донести адекватную информацию, тем более, что для блогеров искажать информацию будет неправильно, ведь они точно знают, что такое репутация.