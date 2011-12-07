Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Политолог о работе блогеров на выборах: Это способ донесения адекватной информации

Алексей Куртов высоко оценил привлечение блогеров к выборам в Татарстане.

Участие блогеров на выборах в качестве наблюдателей — это адекватный способ донесения информации. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Я точно знаю, что в Татарстане на выборах с блогерами работают уже не первый раз. Это грамотная программа, это не манипуляция с молодежью, а это способ технологического донесения информации к той группе граждан нашей страны, которая часто остается в стороне от политики», — сказал спикер.

Он отметил, что через блогеров можно донести адекватную информацию, тем более, что для блогеров искажать информацию будет неправильно, ведь они точно знают, что такое репутация.

КВ
Лента новостей