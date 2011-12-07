Председателю избирательной комиссии в Осиново стало плохо после потасовки от партии «Яблоко»

Председатель избирательной комиссии в Осиново стало плохо после потасовки на участке № 2822, которую затеял наблюдатель от партии «Яблоко». Гузель Рубановой пришлось вызвать скорую. Конфликтная ситуация попала на видеокамеры журналистов «Казанских ведомостей».

На видео видно, как представитель «Яблока» сел в коридоре, мешая проходу избирателей. Мужчине сделали замечание, на что он затеял скандал, а затем устроил потасовку с другими наблюдателями. В дело вмешалась полиция.

Обстановка на избирательном участке напугали голосовавших, а председателю Гузель Рубановой стало плохо, ей вызвали бригаду медиков. Ее увезли на скорой в одно из медицинских учреждений.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что корреспондент британского таблоида The Independent, гражданин Великобритании Оливер Карролл приехал на участок № 2822, чтобы отслеживать ход выборов.



