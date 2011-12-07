Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека

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В России пенсионеры получат дополнительную выплату ко Дню пожилого человека (1 октября). Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Отмечается, что выплаты не федеральная, а значит ее размер может отличаться в зависимости от субъекта.
Также отличаются и условия, при которых пенсионер может рассчитывать на выплату: в ряде регионов - это достижение определенного возраста или необходимость длительного проживания и работы в субъекте, в других — наличие инвалидности.
Ранее Владимир Путин поручил перечислить блокадникам и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» выплату в размере 50 тысяч рублей.