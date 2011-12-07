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Технических сбоев за прошедшую ночь на избирательных участках Татарстана не выявлено

Всего в республике установлено 5 тыс. камер на избирательных участках.

Технических сбоев во время выборов депутатов Государственной Думы России в Татарстане не выявлено. Об том журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Выборы проходят в штатном режиме, сбоев у „Ростелекома“ за прошедшую ночь нет. Есть небольшие технические моменты, которые выправляются в рабочем режиме», — сказал Кондратьев.

Всего на 2810 избирательных участках республики установлено 5 тыс. камер. В прошлую ночь семь из них отключились на непродолжительное время. По каждому из таких случаев составлен акт, серьезных сбоев на участках нет, отметил спикер. 

Напомним, выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и на дому.

КВ
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