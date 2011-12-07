Тимур Сулейманов о выборах: Нельзя оставаться непричастным

В Татарстане, как и по всей России, стартовал третий день голосования на выборах депутатов Госдумы. На одном из участков свой голос отдал недавно назначенный министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Всегда важно участвовать в выборах. У меня как гражданина есть такое право и ответственность за завтрашний день. Поэтому всегда участвую в голосовании. Это вопрос доверия. Сегодня мы определяем круг людей, которым доверяем принятие законов в нашей стране.

Нельзя оставаться непричастным к этому, если есть такое право. Мне не все равно. Наша семья обычно ходит на выборы вместе. Впервые я пришел на участок один ввиду рабочего графика», — рассказал министр.

Напомним, что избирательные участки сегодня, в завершающий день голосования, работают до 2.00.

Явка на выборы в республике по итогам второго дня составила 57,5%.