У детей в четырех странах выявлен респираторный вирус RSV, который вызывает заболевание дыхательных путей, пишет Би-би-си.

Первый случай был выявлен еще в апреле этого года. По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний в одной из клиник Нью-Йорка Рабиа Ага, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV, однако из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против заболевания, а массовое распространение вируса произошло после снятия ряда ограничений.

Отмечается, что сама болезнь у младенцев протекает легко — как простуда с кашлем и насморком. Однако, зафиксировано и случаи, когда болезнь вызывает бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани не планируют возвращать пункты вакцинации у станций метро.