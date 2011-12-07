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В Челнах в парке Победы прошел концерт «U. Лица молодых».

На скамейках собрались подростки, пары, семьи с детьми, каждую песню они поддерживали аплодисментами.

В парке Победы в Набережных Челнах прошел концерт «U. Лица молодых». Об этом сообщают «Челнинские известия».

На зрительских скамейках собрались как молодые люди, так и семьи с детьми. Каждую песню они поддерживали аплодисментами.

Главный исполнитель Максим Минякин признался, что играть на гитаре было сложно, так как замерз и не слушались пальцы.

Сегодня в Челнах также пройдет концертная программа: в парке Победы, на набережной имени Тукая, на площади Азатлык и перед ДК «Энергетик». Мероприятие будут проходить с 12 до 14 часов дня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на фестивале «Профсоюзная» выступают хедлайнеры: Тося Чайкина, Zoloto и Антоха МС.

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