В Челнах в парке Победы прошел концерт «U. Лица молодых».

В парке Победы в Набережных Челнах прошел концерт «U. Лица молодых». Об этом сообщают «Челнинские известия».

На зрительских скамейках собрались как молодые люди, так и семьи с детьми. Каждую песню они поддерживали аплодисментами.

Главный исполнитель Максим Минякин признался, что играть на гитаре было сложно, так как замерз и не слушались пальцы.

Сегодня в Челнах также пройдет концертная программа: в парке Победы, на набережной имени Тукая, на площади Азатлык и перед ДК «Энергетик». Мероприятие будут проходить с 12 до 14 часов дня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на фестивале «Профсоюзная» выступают хедлайнеры: Тося Чайкина, Zoloto и Антоха МС.