Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани экс-министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов проголосовал на думских выборах 

Фаттахов отметил активное участие молодежи в выборах и назвал это современным трендом. 

Недавно назначенный замглавы Росмолодежи и экс-министра по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ в Казани.

По словам Фаттахова, в этом году молодежь активно участвует в выборах. Это своеобразный тренд последних лет.

«Молодые люди не хотят остаться в стороне. Они не рассуждают стереотипом, что все за нас решат, так как понимают, что все зависит от их голоса. Это не может нас не радовать», — отметил Дамир Фаттахов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы» на 15.00, составила 70,4% от общего числа избирателей.

 


КВ
Лента новостей