В Казани экс-министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов проголосовал на думских выборах 

Недавно назначенный замглавы Росмолодежи и экс-министра по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ в Казани.

По словам Фаттахова, в этом году молодежь активно участвует в выборах. Это своеобразный тренд последних лет.

«Молодые люди не хотят остаться в стороне. Они не рассуждают стереотипом, что все за нас решат, так как понимают, что все зависит от их голоса. Это не может нас не радовать», — отметил Дамир Фаттахов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы» на 15.00, составила 70,4% от общего числа избирателей.



