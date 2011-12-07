В Казани пройдут бесплатные кинопоказы в последний день выборов

В последний день выборов, 19 сентября, в Казани пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Мир». Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Везде у нас идут театральные постановки. <…> В кинотеатре „Мир“ только сегодня по предварительной записи можно бесплатно посетить киносеансы. В 14.30 можно будет посмотреть фильм Ильдара Ягафарова „Исэнмесез“», — сказала Аюпова.

Помимо этого, предусмотрена насыщенная программа по «Пушкинской карте», благодаря которой дети смогут посетить спектакли бесплатно.

Напомним, кульминацией культурной программы в последний день выборов в Госдуму РФ в Татарстане станет большой концерт на «Ак Барс Арене» с 14 до 22 часов. Так, для всех, кто проголосовал, там выступят звезды татарстанской и российской эстрады. Среди приглашенных артистов Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov& Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заверила, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.