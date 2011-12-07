В Татарстане 30 участников фотоконкурса #МойТатарстан получили iPhone

За два дня iPhone 12-й модели получили 30 татарстанцев. Участники онлайн-шоу отправили на конкурс более 115 тыс. фото, сообщают организаторы.

Для участия нужно сфотографироваться на избирательном участке и поставить хэштег «Мой Татарстан». Фотографию нужно разместить в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram.

Розыгрыш призов продлится до закрытия избирательных участков — 20.00. Всего будет разыграно 36 смартфонов, так что у желающих принять участие еще есть шансы получить ценный приз.