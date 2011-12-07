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В Татарстане на дому проголосовало порядка 10% избирателей

Глава ЦИК РТ отметил, что у татарстанцев есть повышенный интересно к такой форме голосования.

В на выборах в Госдуму РФ в Татарстане на дому проголосовало порядка 10% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«У татарстанцев повышенный интерес к голосованию на дому: пандемия вносит свои корректировки, кто-то находится дома и предпочитает не посещать общественные места. В республике на дому от общего числа избирателей проголосовало порядка 10% человек», — сказал спикер.

Напомним, что избирательным правом в Татарстане обладает более 2,9 млн человек. 

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