В на выборах в Госдуму РФ в Татарстане на дому проголосовало порядка 10% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«У татарстанцев повышенный интерес к голосованию на дому: пандемия вносит свои корректировки, кто-то находится дома и предпочитает не посещать общественные места. В республике на дому от общего числа избирателей проголосовало порядка 10% человек», — сказал спикер.

Напомним, что избирательным правом в Татарстане обладает более 2,9 млн человек.