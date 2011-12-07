ЦИК РТ: На выборах в Татарстане нарушений не зафиксировано

В Татарстане на выборах в Госдуму завершилось трехдневное голосование, за все это время жалоб и нарушений, влияющих на избирательное право татарстанцев, не поступало. Об этом в Едином информационном центре рассказал глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Голосование шло активно и доброжелательно, сейчас для членов избирательной комиссии началась важная работа. В Татарстане явка на выборах в Госдуму на 18 часов составила 74,9%», — сообщил Кондратьев.