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ЦИК РТ: На выборах в Татарстане нарушений не зафиксировано

В республике завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму.

В Татарстане на выборах в Госдуму завершилось трехдневное голосование, за все это время жалоб и нарушений, влияющих на избирательное право татарстанцев, не поступало. Об этом в Едином информационном центре рассказал глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Голосование шло активно и доброжелательно, сейчас для членов избирательной комиссии началась важная работа. В Татарстане явка на выборах в Госдуму на 18 часов составила 74,9%», — сообщил Кондратьев.

КВ
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