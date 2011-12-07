В ЦИК РТ создали дополнительную группу оперативного реагирования на случай увеличения количества жалоб

В Татарстане создали дополнительную группу оперативного реагирования на случай увеличения количества жалоб от наблюдателей на избирательных участках. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы сформировали дополнительную группу оперативного реагирования для того чтобы выезжать на участки и реагировать на случай если увеличится количество обращений. Мы готовы также реагировать на обращения. Голосование проходит в штатном режиме, есть отдельные обращения и звонки со стороны наблюдателей и избирателей, по всем обращениям проводятся проверки», — сообщил спикер.

Он добавил, что в Центризбирком поступали обращения от наблюдателей, а вот жалоб на нарушение избирательного права не поступало.

«Мы внимательно отслеживаем эти сигналы, оперативно реагируем и проводим проверку», — отметил Андрей Кондратьев.