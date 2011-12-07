Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В ЦИК РТ создали дополнительную группу оперативного реагирования на случай увеличения количества жалоб

На сегодняшний момент в Центризбирком Татарстана жалоб на нарушения избирательного права не поступало, заверил Кондратьев.

В Татарстане создали дополнительную группу оперативного реагирования на случай увеличения количества жалоб от наблюдателей на избирательных участках. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы сформировали дополнительную группу оперативного реагирования для того чтобы выезжать на участки и реагировать на случай если увеличится количество обращений. Мы готовы также реагировать на обращения. Голосование проходит в штатном режиме, есть отдельные обращения и звонки со стороны наблюдателей и избирателей, по всем обращениям проводятся проверки», — сообщил спикер.

Он добавил, что в Центризбирком поступали обращения от наблюдателей, а вот жалоб на нарушение избирательного права не поступало.

«Мы внимательно отслеживаем эти сигналы, оперативно реагируем и проводим проверку», — отметил Андрей Кондратьев.

КВ
Лента новостей