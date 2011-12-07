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В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль

Судно будет передано Балтийскому флоту в 2022 году.

Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 спустили на воду в Зеленодольске. Он будет передан Балтийскому флоту в следующем году.Об этом сообщил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.

«Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского флота, который сегодня с честью выполняет задачи любой сложности», — сообщил главком.

Корабли проекта 21631 являются кораблями класса «река — море», которые оснащены современными образцами вооружения. Их назначение — защита и охрана экономической зоны государства. В Министерстве обороны добавили, что сейчас уже девять единиц этого проекта успешно выполняют поставленные им задачи в составе ВМФ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Зеленодольске спустили на воду два новых лоцмейстерских судна, которые будут курсировать по акватории портов Северного морского пути.

КВ
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