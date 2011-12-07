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Волонтеры Национальной лиги студенческих клубов примут участие в голосовании на выборах

Участники семинара будут голосовать сегодня с 14:00 до 15:30.

Участники обучающего семинара волонтерского корпуса проголосуют сегодня с 14.00 до 15.30. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Слет Национальной лиги студенческих клубов пройдет в Казани с 21 по 27 сентября. Он проводится в рамках Всероссийского студенческого форума. Участие в мероприятие примут 200 добровольцев — они будут помогать в организации и проведении слета.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на слет НЛСК в Казани подано более 2 000 заявок из 81 субъекта РФ.

КВ
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