Волонтеры Национальной лиги студенческих клубов примут участие в голосовании на выборах

Участники обучающего семинара волонтерского корпуса проголосуют сегодня с 14.00 до 15.30. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Слет Национальной лиги студенческих клубов пройдет в Казани с 21 по 27 сентября. Он проводится в рамках Всероссийского студенческого форума. Участие в мероприятие примут 200 добровольцев — они будут помогать в организации и проведении слета.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на слет НЛСК в Казани подано более 2 000 заявок из 81 субъекта РФ.