Явка на выборы в Татарстане на 10.00 составляет 60,5%

Сегодня, на третий день выборов проголосовало 60,5% от общего числа избирателей. Данные на 10.00 сообщил председатель республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

«По данным на 10 часов утра, явка составила 60,5%. Созданы все условия для безопасного голосования, на всех участках соблюдаются все необходимые меры безопасности. Татарстанцы активно голосуют. На участках работают более 16 тыс. наблюдателей», — сказал он.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования. Отдать свой голос можно до 20.00.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на некоторых избирательных участках открыли детские площадки.