Явка на выборы в Татарстане на 10.00 составляет 60,5%

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Сегодня, на третий день выборов проголосовало 60,5% от общего числа избирателей. Данные на 10.00 сообщил председатель республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.
«По данным на 10 часов утра, явка составила 60,5%. Созданы все условия для безопасного голосования, на всех участках соблюдаются все необходимые меры безопасности. Татарстанцы активно голосуют. На участках работают более 16 тыс. наблюдателей», — сказал он.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования. Отдать свой голос можно до 20.00.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на некоторых избирательных участках открыли детские площадки.