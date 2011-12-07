Явка на выборы в Татарстане на 18.00 составила 74,9%

Явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане составила 70,4% от общего числа избирателей. Это данные системы ГАС «Выборы» на 18.00.

На 15.00 19 сентября в Татарстане проголосовало 70,4% от общего числа избирателей, сообщил ранее ЦИК Татарстана.

Ранее президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что в Татарстане высокий интерес к выборам и развитая политическая культура, и следовательно, повышенный интерес к электоральным процессам.

Также высоко оценили выборы в Татарстане международные эксперты из Германии, Мавритании и Сирии.