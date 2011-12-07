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Число фельдшерско-акушерских пунктов в РТ к концу года вырастет до 457

К концу 2018 года в татарстанских селах откроются 44 новых ФАПа.
Число фельдшерско-акушерских пунктов в РТ к концу года вырастет до 457, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минстроя РТ. «На сегодняшний день находится в высокой степени готовности 44 ФАПа, сдача которых планируется к концу 2018 года», — отметили в министерстве. Модульные фельдшерско-акушерские пункты обеспечивают качественное и доступное медицинское обслуживание жителей отдаленных деревень. За пять лет в Татарстане построили 413 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 1,03 млрд рублей. В 2017 году построены и сданы 42 модульных ФАПа.
КВ
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