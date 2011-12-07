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Автокинотеатры Казани выходят в лидеры по прокату

Новой и бесспорно популярной площадкой для кинопоказов в этом году стала территория центра семьи «Казан».

Характерную деталь нынешнего пандемийного лета отметил руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марата Закирова в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

Кинопоказы под открытым небом в хорошую летнюю погоду и раньше привлекали казанцев, как неплохой вариант доступного и полезного времяпрепровождения. Так, нынешним летом в рамках такого проекта прошли кинопоказы в парках, например, проект «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов», на набережной озера Кабан представили зрителям свои фильмы татарстанские режиссеры, в парке Горького состоялся фестиваль короткометражек. А вот новой и бесспорно популярной площадкой для кинопоказов в этом году стала территория центра семьи «Казан». Здесь киноленты на широком экране можно было посмотреть прямо из окна своего личного автомобиля — здесь работал бесплатный автокинотеатр. 

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