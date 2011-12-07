Рестораторы РТ: В октябре посещаемость упала на 20%

В октябре в Татарстане посещаемость кафе и ресторанов упала на 20%, сообщила «Интерфаксу» руководитель ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

«В начале октября рестораторы Татарстана фиксируют падение трафика на 15−20 процентов от оборотов сентября этого года. Если сопоставить с выручкой аналогичного периода 2019-го, то падение составляет также 15−20 процентов», — отметила собеседник агентства.

По словам Шарафутдиновой, причиной такого падения посещаемости является вторая волна коронавируса: туристов стало меньше, а местные жители стали реже ходить по ресторанам и кафе, опасаясь подхватить коронавирус. Шарафутдинова считает, что эти опасения напрасны, так как посещение кафе и ресторанов намного безопаснее, чем посещение супермаркетов и общественного транспорта.

Спикер также заметила, что, если введут новый карантин, заведения окажутся на пороге банкротства, так как многие из них взяли кредиты, чтобы сохранить персонал.