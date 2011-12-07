Казань примет III Всероссийский форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов»

29 и 30 ноября в столице Татарстана пройдет III Всероссийский форум «Добрая Казань. Выступят представители органов власти и благотворительных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.