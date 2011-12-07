Недетский ужас: мальчик плакал и бежал за мамой

Недавно наблюдала случай, когда трехлетний малыш бежал за мамой весь в слезах с диким криком. Падал, поднимался и снова бежал. Мать же, изредка оборачиваясь, раздраженно кричала на всю улицу: «Быстрей беги, еще быстрей! А то опоздаем»... Прохожие невольно останавливались, провожая сочувственным взглядом малыша. Остановилась и я, хотелось как-то ребенку помочь и хоть немного его успокоить. Но малыш словно никого не видел и не слышал, в его глазах стоял недетский ужас. Мать все больше отдалялась от него. Мальчик боялся упустить ее из виду и старался догнать изо всех своих маленьких сил...

Еще поражают мамы, которые идут по улице с ребенком, уткнувшись в телефон. А на попытки сына или дочки завоевать внимание, реагируют раздражением, мол, подожди, видишь, не до тебя. Получается, что сообщение в телефоне важнее, чем собственный ребенок? Физически мама как бы рядом, но эмоционально где-то далеко. Любознательный малыш хочет общения и материнского тепла, но получает агрессию.

Когда рос мой старший сын, гаджетов не было. Во время прогулок с ним мы могли часами говорить о природе, животных, жизни. Он задавал самые разные детские вопросы, я на них отвечала. Между нами был контакт и живое общение. Наверное, поэтому мы с ним всегда друзья.

Но сейчас сплошь и рядом мамы при детях курят (мама с коляской и сигаретой давно никого не удивляет!), распивают спиртные напитки, нецензурно выражаются, сплетничают. Вероятно, они не знают, что у ребенка прекрасная память. Он открыт миру и мгновенно впитывает любую информацию. Чему может научить такая мать? Думаю об этом и ужасаюсь.

Психологи бьют тревогу: современные мамы срываются на ребенке, если ушел муж. На работе проблемы, личная жизнь не ладится, одолела усталость, обида и раздражение на всех и вся - мать не может разобраться со своей жизнью и вымещает зло и досаду на малыше. Бывает, что дело доходит до рукоприкладства. А ведь ребенок, даже если мать его избивает, не перестает ее любить и все прощает, хотя в глубине души эта психологическая травма остается с ним на всю жизнь.

Вспоминаю свое счастливое детство - как мы гуляли с мамой и подолгу общались. Она знала ответ на любой мой вопрос и казалась мне такой умной! Мы вместе учили уроки, мама помогала мне по всем предметам. А я думала: вот вырасту, стану такой же образованной и умной и так же буду помогать своим детям. Ведь мама для маленького человека - это целая вселенная. Она его самый первый и главный наставник. Поэтому материнское воспитание и общение должны базироваться на мудрости и любви, терпении и поддержке, нежности и заботе. Материнская любовь придает нам силы, энергию, веру в свои силы. А самое главное, уверенность, что мама - это надежный тыл. Тот самый верный друг, на которого всегда и во всем можно положиться, когда нам и 3 года, и 50 лет.

Гузель КАНЧУРИНА