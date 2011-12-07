Плазма крови переболевших коронавирусной инфекцией поможет в лечении больных COVID-19

Свою плазму сдал депутат фракции «Единая Россия» Казгордумы Евгений Чекашов. Евгений Андреевич рассказал, что у него заболевание ковидом проходило очень тяжело и он не хотел, чтобы через такие страдания проходили другие люди. Поэтому без сомнения принял участие в акции.

Работа по заготовке антиковидной плазмы крови в Татарстане ведется с апреля и четко регламентируется распоряжением Министерства здравоохранения РТ. Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра крови Лилия Сибгатуллина отметила, что доноров плазмы меньше не становится. Каждый день центр крови принимает от 80 до 100 доноров. Антиковидная плазма заготавливается в количествах, необходимых для учреждений здравоохранения республики и города.

Напомним, сдача плазмы стала началом долгосрочной акции, инициатором которой стало региональное отделение партии «Единая Россия». В дальнейшем планируется организовать волонтерскую службу и подключить к этому студентов медицинских вузов. С помощью СМС-оповещения и телефонных звонков волонтеры будут оповещать о возможности стать донором плазмы тех, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией и подходит для донорства. И человек сам сможет принять решение - готов ли он на этот шаг и помочь тем, кто в данный момент болен ковидом.

Чтобы стать донором плазмы, нужно:

- находиться в возрастной категории от 18 до 55 лет;

- переболеть новой коронавирусной инфекцией в легкой или среднетяжелой форме и подтвердить это официальным медицинским заключением (выписка из стационара или справка из поликлиники, подтверждающие факт перенесенной коронавирусной инфекции);

- иметь хорошее самочувствие, клинические и биохимические анализы в норме;

- не иметь противопоказаний к донорству.

Как уточнили в Республиканском центре крови, сдать плазму можно не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому. Принять окончательное решение о допуске потенциального донора может только врач-трансфузиолог. В течение суток не рекомендуется заниматься физическими упражнениями, курить, необходимо хорошо и правильно питаться.

Сдача плазмы осуществляется в максимально комфортных условиях. Процедура занимает не более 40 минут.

Подготовила Ольга ИВАНЫЧЕВА по материалам информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия»