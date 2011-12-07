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Туристический кешбэк позволил санаториям РТ нарастить продажи на 30%

Согласно условиям программы, в поездку можно будет отправиться до 10 января 2021 года.

В Госкомитете Татарстана по туризму сообщили о росте продаж путевок на республиканские санатории во втором этапе туристического кешбэка.

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев отметил, что по сравнению с первым этапом кешбэка увеличилось число дней, на которое приобретается путевка, а сам прирост составил 30%. В программе принимают участие туроператоры, отели и 12 санаториев республики.

По его словам, сейчас бронируются новогодние праздники. Средний тур составляет десять дней, а средняя стоимость тура – 53,2 тыс. рублей на двоих.

Второй этап туристического кешбэка продлится до 5 декабря. Туристы смогут купить путевку по стране с возвратом 20% от стоимости тура. Согласно условиям программы, в поездку можно будет отправиться до 10 января 2021 года.

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир». 

КВ
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