В Казани зарегистрировано 37 новых зараженных COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 61 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 58 — контактные. 16 человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Четверо новых заболевших — несовершеннолетние, шести заболевшим — от 18 до 30 лет, 19-ти — от 30 до 50 лет, 11-ти — от 50 до 60 лет, восьми — от 60 до 70 лет, девяти 0 от 70 до 80 лет.

В Казани — 37 новых заболевших, в Верхнеуслонском районе — четыре, в Набережных Челнах, Альметьевском, Елабужском районах — по три, в Лениногорском и Нижнекамском районах — по два, В Актанышском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Сабинском и Чистопольском районах — по одному.

Всего, по данным на 19 ноября, в Татарстане зарегистрировано 9489 случаев COVID-19. 8318 человек — выздоровели (+44 за минувшие сутки).