В РТ находящиеся в декрете и не состоящие в трудовых отношениях женщины обучились новым профессиям

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова сообщила, что в Татарстане в рамках национального проекта «Демография» реализовалась еще одна программа. По всей республике прошли обучение находящиеся в декрете и не состоящие в трудовых отношениях женщины, пишет ИА «Татар-информ».

По словам замминистра труда, к федеральному проекту присоединились 3 249 человек. Объем финансирования составил более 55 млн рублей. Участницы программы обучались через работодателя либо самостоятельно, чаще всего выбирая следующие направления: музейное дело, экскурсионная работа, создание интернет-проектов, услуги парикмахера и маникюрши. Также женщины выбирали для обучения курсы водителей категории «B», сиделок, дизайнеров интерьера, специалистов по компьютерному дизайну.

Кроме того, жительницы республики, не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста, не только освоили новые специальности, но и получали стипендию в размере минимального размера оплаты труда — 12130 рублей. Всего таким правом воспользовались 58 женщин.