В РТ стартовал региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Полиграфические технологии»

Студенты КНИТУ (КХТИ) начали бороться за место в сборную Татарстана на чемпионате WorldSkills по компетенции «Полиграфические технологии».

В своем приветствии руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что «именно на таких чемпионатах куются профессиональные кадры». Он добавил, что полиграфия является очень высокотехнологичной отраслью, которая с каждым годом становится все сложнее, оттого и требующая постоянного обучения.

Все шестеро участников соревнований являются студентами КНИТУ (КХТИ). Они обучаются по специальностям «Издательское дело» и «Полиграфия».

Известно, что чемпионат пройдет на базе издательства «А-Пресс». В первый день участники будут печатать журналы, газеты и календари. На выполнение задания каждому дадут один час. Во второй день студенты займутся техническим обслуживанием оборудования.

По словам эксперта Андрея Егорова, по итогам двух дней из ребят выберут двух лучших, которые попадут в республиканскую сборную по компетенции «Полиграфические технологии».

Всего в новом чемпионатном цикле WorldSkills соревнования состоятся по 237 компетенциям. 143 из них в возрастной категории «от 16 до 22 лет» и 95 компетенций в категории «16 лет и моложе».