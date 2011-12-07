«Детский хор - мое призвание»

Репетиция закончилась. Малыши со звонким смехом разбежались по своим делам, наша беседа с Ириной Юрьевной прошла в непривычной для этих стен тишине.- Ирина Юрьевна, по горячим следам прошедшей репетиции расскажите о хоровом коллективе. - Младший хор в школе существует уже много лет. Свое название «Конфетти» он приобрел лишь в 2016 году. Результатом усердной работы стали победы на международных и всероссийских конкурсах, участие в «Хоровых ассамблеях» на сцене БКЗ им. Сайдашева. В прошлом году хор стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля хоров «Серебряные нотки». - Действительно, достижения впечатляют. Не секрет, что в школу приходят детки с разным уровнем мотивации к учебе. Как вам удается достичь высоких результатов?- Дело тут не столько в призовых местах на конкурсах. Да, они позволяют почувствовать конкуренцию, заставляют коллектив держать профессиональную форму. Однако главную миссию своей работы я вижу в воспитании любви к музыке. Настоящую радость испытываю, когда вижу глаза воспитанников во время выступления на Пасхальном и Рождественском фестивалях в Благовещенском соборе Казанского кремля. Прикосновение к великому искусству озаряет души детей особым светом!- Музыкальная школа №10 всегда славилась традициями хорового пения. Несомненная заслуга в этом принадлежит вам, Ирина Юрьевна. Вы работаете в школе фактически с момента ее основания?- В этой школе я когда-то сама училась. А работать пришла в 1979 году после окончания музыкального училища. В следующем году я буду отмечать 40-летие творческой деятельности, совпадающее, впрочем, с моим личным юбилеем. (Смеется.) Кстати, уходящий год был также богат на круглые даты: 60-летний юбилей ДМШ №10, столетие поселка Юдино.- Вы награждены знаком «За достижения в культуре», многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами. Какими достижениями вы особенно гордитесь?- Получать награды из рук руководства всегда приятно! Но главной наградой для меня будет молодое поколение юдинцев, сердца которых откликаются на все прекрасное и доброе.