Рынок труда: что предлагает служба занятости

Мы решили выяснить, какую работу можно найти, обратившись в государственную службу занятости.Людей на ярмарку вакансий в технопарк пришло много. Студенты, молодые мамы с малышами, люди среднего возраста и явно пенсионеры - все явились сюда в поисках подходящего рабочего места. Толпа гудела возле стендов, на которых были вывешены сведения о свободных рабочих местах в учреждениях и на предприятиях города.- И зачем только мы сюда пришли? - воскликнула хмурая женщина лет пятидесяти. - Известно же, все лучшие предложения предприятия оставляют для своих!- Не стоит так пессимистично рассуждать, - с улыбкой ответил ей стоящий рядом парень. - Иногда приходится начинать с малого!- Для себя работу ищете? - интересуюсь у молодой женщины справа.- Да, у меня высшее экономическое образование, а толку нет. Никак не могу устроиться на работу. То зарплата низкая, то мой небольшой опыт компанию не устраивает.Мужчина присматривает вакансию для супруги, которая несколько лет сидит дома с двумя малышами, а теперь хочет выйти на работу. А девушка пытается помочь в трудоустройстве своему жениху, недавно вернувшемуся из армии:- У него нет ни образования, ни записей в трудовой книжке. Куда ему податься? Судя по вакансиям, только в грузчики!В зоне работодателей длинными рядами стоят столы, накрытые зелеными скатертями. Говорят, зеленый цвет настраивает на спокойствие, позитив. За столами сидят улыбающиеся женщины, готовые к общению и обмену информацией. Всего здесь было представлено около 30 организаций. - Вы знаете, - сокрушается представительница кадровой службы одного из казанских заводов, - работу мы предлагаем в основном непрестижную. Много физического труда, ночные смены. Человек в летах не выдерживает такую нагрузку, а молодых интересуют более перспективные профессии.- А бывает такая работа, - вступает в диалог другой эксперт по рынку труда, - где необходимо призвание. Мы вот уже два года не можем найти в детский сад младшего воспитателя. Вот не умеет человек работать с детьми, не любит их, а все равно идет в садик.- Может быть, он просто сам не знает, чего хочет, - предполагаю я.Хожу вдоль столов, изучаю предложения. В большинстве случаев действительно требуются специалисты рабочих профессий и персонал без специальных навыков: монтажники, плиточники, крановщики, уборщики, посудомойщики... Гуманитарию вроде меня практически некуда податься. Тем не менее все же нахожу пару интересных для себя вакансий: товаровед в продуктовом магазине и менеджер по маркетингу. И график устраивает, и зарплата. Мимоходом интересуюсь у представительницы центра занятости населения Вахитовского района, смогу ли я получить дополнительную специальность, если встану на учет в качестве безработной.- К сожалению, курсы пока отменены практически все. То желающих недобираем, то обучающиеся перестают посещать занятия. Пенсионерам и мамочкам в декрете пока вообще нечего предложить. Возможно, в следующем году будут новости.Растворяюсь среди людей, прислушиваюсь к голосам, ловлю фрагменты разговоров. Становится душно: желающие найти работу все прибывают… Организована ярмарка грамотно. Здесь есть представители Пенсионного фонда, специалисты, которые проконсультируют по теме соцзащиты. Любой желающий может воспользоваться компьютерным банком вакансий или взять со специальной стойки газету, посвященную трудоустройству. Есть тут даже медработник, в любую минуту готовый оказать экстренную помощь. Обрадовало, что ярмарку посетили специалисты, работающие с инвалидами и помогающие людям с ограниченными возможностями найти свое призвание.- Каждый хочет приносить пользу и самореализовываться, - поясняет девушка-консультант. - Да и денег лишних не бывает!Мои поиски завершены. Поняла, что без работы не останусь, но свое творческое начало придется проявлять в виде хобби. Еще удостоверилась, что и без высшего образования вполне можно найти рабочее место. Не озолотишься, но с чего-то надо начинать, как верно заметил тот парень.На сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ опубликованы официальные итоги этой ярмарки. Всего ее посетили 890 горожан, включая 267 человек с нарушениями здоровья. 27 организаций Казани представили более 16 тысяч вакансий. Выдано 97 направлений к работодателям.Кстати, со мной в выходные связались оба заинтересовавших меня работодателя и пригласили на собеседования. Одно из предложений оказалось довольно привлекательным. Так что если работа действительно нужна, найти ее получится и с помощью государственной службы занятости.