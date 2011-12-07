В Альметьевске вспоминали журналистов-фронтовиков

Эта памятная встреча состоялась в городском краеведческом музее, сотрудники которого приготовили экспозицию, рассказывающую о фронтовиках-журналистах. Их трое: Владимир Иванович Ларин, Габдрахман Галеевич Маннапов и Петр Михайлович Голышев. Для двоих из них 2017-й стал бы юбилейным. 12 июля исполнилось бы 90 Петру Михайловичу, 29 августа - 105 Владимиру Ивановичу. А 5 июля 2019 года - 100 лет Габдрахману Галеевичу.К сожалению, те небольшие архивные данные не претендуют на полное историческое воспроизведение их военного пути. Будем довольствоваться тем, что сохранилось. Владимир ЛаринС мая 1935 года по декабрь 1937 года Владимир Ларин служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. В январе 1940-го ушел добровольцем на финскую войну, служил в составе лыжного батальона. Был ранен. В 1941-м после ранения вернулся в поселок Юдино, работал ответственным секретарем редакции многотиражной газеты «Стахановец транспорта». В 1942 - 1955 годах - освобожденный секретарь парторганизации, 2-й секретарь Юдинского райкома ВКП(б), 1-й секретарь Корноуховского райкома партии. Переехав в Альметьевск, с января 1955-го по май 1975-го руководил редакцией газеты «Знамя труда». В 1975 - 1987 годах возглавлял Альметьевское отделение общества «Знание». Был одним из инициаторов создания в 1967 году альметьевской журналистской организации. К боевым медалям заработал награды за труд: орден Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета».Габдрахман МаннаповС 1946 года Габдрахман Галеевич начинает работать в журналистике. До 1956 года (с перерывами) собкор газеты «Советская Татария». В 1956 - 1980 годах - собкор Татарского радио по нефтяным регионам ТАССР. Имел звание «Почетный радист». С 1956 года проживал в Альметьевске.Петр Голышев Осенью в школе начались занятия. Петя пошел в 10-й класс. Как-то к Голышевым домой зашел работник сельсовета Пряхин. Он переписывал всех мужчин, выясняя, кто годен к службе. Пети дома не было. Пряхин все сделал, записал и год рождения Пети- 1927-й. А значит, в этом году никакого фронта ему не будет. Об этом Пете и сказала сестра Нина, когда тот вернулся. Узнав, что случилось, Петя выскочил из дома, побежала за работником сельсовета, догнал и договорился, чтобы он переписал год рождения на 1926-й. И уже в ноябре 1943 года получил повестку. Петр Голышев был направлен в летную школу, где выучился на стрелка-радиста. В составе 1-го Белорусского фронта воевал в авиационных частях до Победы. Был ранен, имел боевые медали «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Но в победном 1945-м для него война не закончилась. До июля 1947 года он нес боевую службу, освобождая Западную Украину от бандеровцев. Демобилизовался в звании капитана. Вернулся домой весь израненный. Благодаря усилиям отца - знаменитого урсалинского лекаря - здоровье его пошло на поправку. ***Экспонаты для выставки, рассказывающей о фронтовиках-журналистах, собирались родными ветеранов и журналистами. Так, Ирек Бадретдинов сдал в музей несколько тетрадей Габдрахмана Маннапова, в которых он вел настоящую летопись рекордов нефтяников, буровиков, газопереработчиков, строителей. Здесь же лежит экземпляр газеты «Советская Татария», в котором рассказано о военных подвигах Габдрахмана Галеевича. На письменном столе Владимира Ларина его записные книжки, документы, членский билет члена Союза журналистов СССР, выданный в 1960 году. К документам о Петре Голышеве журналисты альметьевской телерадиокомпании добавили запись с воспоминаниями его сестры Тамары Михайловны Шабановой.Сотрудники музея побывали у дочери Леонида Михайловича Голышева Раисы Леонидовны Филипповой, и все переданные ею документы тоже пополнили выставочный фонд музея, посвященный Великой Отечественной войне.Кстати, журналисты-фронтовики «прошли» вместе с журналистами городской газеты «Знамя труда» в рядах «Бессмертного полка».