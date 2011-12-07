Метшин: Мы точно знаем, какой город строим

Мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание с руководством строительных компаний. В рамках совещания были отмечены итоги жилищного строительства 2020 года, а также подняты проблемные вопросы и задачи на будущее, сообщает пресс-служба мэрии.

«Люди приезжают, видят наш город и хотят остаться. Мы точно знаем, какой город строим, какие у Казани преимущества перед другими городами. Нужно подтягиваться на новый уровень работы в строительстве жилья», — заметил градоначальник.

Он уточнил важность учета улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве новых домов. Застройщикам следует пересмотреть свое отношение к строительству, так как из-за несоответствия эскизного предложения нормативам градостроительного проектирования 586 проектов из предложенных 1343 не были одобрены.

Мэр города также предложил создать реестр строителей, которые предлагают качественные проекты.