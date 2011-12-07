Прокуратура РТ требует закрыть пансионат, который нарушил противопожарные правила

Прокуратура РТ требует закрыть пансионат в Нижнекамском районе из-за нарушения противопожарных правил, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе проверки пансионата специалисты ведомства выявили множество нарушений. Пансионат находится в частном доме с мая этого года. На объекте незаконно изменен класс пожарной опасности здания с «одноквартирного дома» на «пансионат». Также в здании отсутствуют пожарная сигнализация и эвакуационный выход, выявлены нарушения устройства электропроводки и вентиляции.

Нарушения создают угрозу жизни 18 постояльцам пансионата, уточнили в прокуратуре. На данный момент решается вопрос об их переселении.