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Школьники Татарстана заняли 1-е место в России в конкурсе «Безопасное колесо»

В состязаниях на знание Правил дорожного движения принимали участие школьники в возрасте от 10 до 12 лет из 85 регионов России.

Убедительной победой завершилось участие татарстанских школьников во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2020». 

В состязаниях на знание Правил дорожного движения принимали участие школьники в возрасте от 10 до 12 лет из 85 регионов России. Победителем стала команда ЮИД Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД Республики Татарстан.

В состав команды-победительницы входили казанцы Адиля Гасимова (лицей № 121), Лейсан Шагимарданова (гимназия № 2), Данис Рахманкулов (гимназия № 2) и Хайдар Хайрутдинов (лицей № 159).

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