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Стало известно имя лучшего волонтера Казани

Имя главного победителя, а также имена других добровольных помощников, вошедших в число лучших волонтеров волонтеров движения KazanVolunteers, назвали на церемонии «Волонтер Года 2020».

Лучшим волонтером уходящего 2020 года признан студент Казанского радиомеханического колледжа Данис Сатдинов. Молодой энтузиаст добровольно отработал более 1300 часов, помогая в организации и проведении самых разных мероприятий, проходивших в столице Татарстана. 

Имя главного победителя, а также имена других добровольных помощников, вошедших в число лучших волонтеров волонтеров движения KazanVolunteers, назвали на церемонии «Волонтер Года 2020». Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, организаторы церемонии провели ее в формате онлайн-марафона, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

КВ
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