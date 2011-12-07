Стало известно имя лучшего волонтера Казани

Лучшим волонтером уходящего 2020 года признан студент Казанского радиомеханического колледжа Данис Сатдинов. Молодой энтузиаст добровольно отработал более 1300 часов, помогая в организации и проведении самых разных мероприятий, проходивших в столице Татарстана.

Имя главного победителя, а также имена других добровольных помощников, вошедших в число лучших волонтеров волонтеров движения KazanVolunteers, назвали на церемонии «Волонтер Года 2020». Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, организаторы церемонии провели ее в формате онлайн-марафона, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».