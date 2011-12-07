Свои знания о коронавирусе теперь можно проверить и с помощью диктанта

В последние годы в России приобрели большую популярность проверочные диктанты по самым разным сферам нашей жизни: знанию русского языка, по географии, истории. Теперь к ним добавился еще один – ставший актуальным именно в этом году.

В пресс-центре ИА «ТАСС» прошла презентация проекта Всероссийского диктанта по общественному здоровью, который стартует 21 декабря и продлится по 26 ноября. Организаторами акции выступило Министерство здравоохранения России, сообщает портал информационного агентства.

Принять участие в диктанте могут все желающие. В ходе диктанта участники проверят свои знания о гриппе и коронавирусе, хронических заболеваниях и факторах риска их развития, а также заодно узнают о правах пациента.