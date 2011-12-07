«Татаркино» уходит в онлайн, но фильмы делать будет

Пандемия коронавируса привела к тому, что и в «Татаркино» стали развивать направление, которому до этого не уделяли особого внимания – онлайн-проекты, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» считается ведущей организацией по вопросам развития кинематографа в регионе.

И этот проект знакомства с новинками татарстанского кино через интернет дал отличные результаты!

«Мы даже не ожидали, что онлайн-просмотры дадут столь хороший результат, - отмечает директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. – За этот год видео с нашего канала посмотрело свыше полутора миллионов человек. Естественно, мы будем продолжать развивать нашу жизнь в онлайн-формате».

В течение 2020 году, согласно госзаказу, в «Татаркино» создано 8 фильмов разного жанра: 4 документальных, 2 игровых, 2 анимационных. Все они выйдут в свет в следующем году.