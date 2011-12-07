Татарстан вошел в ТОП-5 самых доброжелательных регионов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге самых доброжелательных регионов России. Такие данные представила соцсеть «Одноклассники».

Исследование проводилось на основе комментариев, оценок фотографий и реакций на посты.

«В третьем квартале в топ-5 регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, переместившись с девятого места в рейтинге на четвертое. Это позволило Татарстану попасть в пятерку регионов с самыми оптимистичными жителями и по итогам года», — сказано в исследовании.

Самыми позитивными регионами стали Алтайский и Забайкальский края, Кемеровская область.

Последние строчки рейтинга заняли Приморье, Хабаровский край, Москва и Московская область. Жители этих регионов оставили больше всего негативных смайликов в соцсети.

Большая часть позитивных реакций пришлась на последний квартал 2020 года. Во втором квартале грустных постов было больше всего. Аналитики связали негатив в соцсети с началом пандемии.

Также пандемия стала самым обсуждаемым событием 2020 года в «Одноклассниках». Теме было посвящено 22 млн публикаций.