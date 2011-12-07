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В Челнах в подвале торгового дома загорелась сауна

Пострадавших нет.

В Набережных Челнах в подвале торгового дома в сауне произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на ул. Чулман, 57 поступило на номер экстренных служб 19 декабря в 11.41.

Прибывшие пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в парной сауны на цокольном этаж торгового дома.

До прибытия пожарных сауну покинули 5 человек, еще 13 человек эвакуировались с первого и второго этажей торгового дома.

Возгорание устранили в 12.05. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. 

КВ
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