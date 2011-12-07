В Казани зарегистрировано 54 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случае контактные. 20 человек госпитализировано, 78 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

В возрасте от 18 до 30 лет заразились семь человек, от 30 до 50 лет — 38, от 50 до 60 — 22, от 60 до 70 — 19, от 70 до 80 — пять, от 80 до 90 — семь.

В Казани — 54 случаев, в Набережных Челнах — 15, в Елабужском районе — пять, в Нижнекамском районе — четыре, в Нурлатском районе — три, в Аксубаевском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском районах — по два случая, в Агрызском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Тукаевском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 19 декабря, в Татарстане зарегистрировано 12 073 случая COVID-19. За весь период пандемии выздоровели 10 466 (+21 за минувшие сутки).