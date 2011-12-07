В парках Казани с 19 декабря откроются елки

Елки в парках Казани начнут открываться 19 декабря, сообщает Дирекция парков и скверов.

Так, в 16.00 пройдет открытие елки в парке по ул. Мира, 22 декабря в 18.00 — в парках Урицкого и «Комсомолец», 23 декабря в 16.00 — в парке «Калейдоскоп», в этот же день в 17.00 — в парке «Крылья Советов», в 18.00 — на бульваре по ул. Фучика и в парке «Континент», 24 декабря в 17.00 — в парке «Сосновая роща», в 18.00 — в парке Горького и на бульваре «Белые цветы».

Главная городская елка у центра семьи «Казан» откроется 24 декабря в 16.00.