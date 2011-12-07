Госжилфонд: Второй микрорайон «Салават Купере» станет «изюминкой» квартала

Второй микрорайон ЖК «Салават Купере» станет «изюминкой» квартала, считает заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов.

«С коллегами мы провели опрос среди участников программы соципотеки. На основании опроса мы спроектировали 2-й микрорайон „Салават Купере“. Я считаю, что это станет „изюминкой“, центром притяжения микрорайона. Здесь будут 7- и 9-этажные дома, закрытые дворы, места активного отдыха для возрастных групп», — уточнил Гилманов.

Реализовать проект планируют в течение двух лет. Первые десять домов сдадут уже в конце 2021 года.

Всего в 2021 году планируется возвести 161 на 5 159 квартир. Общая площадь объектов составит 280 тыс. кв. м.