Крещенские купания в Казани: иордань на озере Кабан по-армейски

На месте одной из таких праздничных иорданей — на озере Верхний Кабан — побывали и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Вчерашнее утро выдалось не таким морозным, как в понедельник с его трескучими 30-градусными морозами. Но когда находишься на льду озера в томительном ожидании начала крещенских купаний, холод чувствуешь по-особому. А ведь верующие, пожелавшие принять крещенское купание, готовятся окунаться с головой в эту темную холодную воду…

Место вокруг крещенской проруби подготовили военные из танкового училища, расположенного неподалеку. Поэтому все предусмотрено четко и по распорядку. Возле иордани — несколько больших военных палаток. Одна из них оборудована для переодевания, в другой можно сразу после погружения в ледяную воду попить горячего чая. Свои места возле проруби заняли и спасатели с приготовленными на всякий случай ярко-красными спасжилетами. Сотрудники МЧС, медики и полиция, наряд ППС — все дежурные службы наготове.

А тем временем легкий буран начинает потихоньку заносить снегом вырубленную во льду Кабана купель. Начинается короткое праздничное богослужение. Отец Сергий возносит молитвы, и наступает самый торжественный момент Крещения — освящение крестом вод. С этого момента темная и холодная вода озера Верхний Кабан готова дать очистительную силу каждому, кто не устрашится ее в этот морозный день. Дежурные из числа спасателей лопатой аккуратно убирают с поверхности воды тонкую корку успевшего образоваться льда.

Дождавшись окончания службы и освободившись в палатке от теплой одежды, высыпают на лед озера немногочисленные смельчаки, готовые к предстоящему купанию. Это и мужчины, и женщины, молодые и не очень. И вот в прорубь по оборудованным деревянным ступенькам, держась за поручни, осторожно спускается мужчина. Первый пошел! У-у-ух! Бр-р-р! За ним быстро погружается следующий герой. Раз-два-три! Три окунания с головой — ну, пожалуй, хватит. А вот пожилой с виду мужчина явно с превеликим удовольствием резко погружается в темную воду трижды… Потом еще один, другой. Скоро я сбился со счету и только дивился вместе с другими мужеству верующего человека.

Кстати, место вокруг иордани предусмотрительно выложили толстым слоем лапника. Так что, выскочив из воды, босые люди идут не по льду, а по толстым еловым веткам. Тепло и нескользко. Ну вот, теперь можно и горячего чайку попить в гостях у заботливых военных. А к берегу озера все подъезжают и подъезжают легковые автомобили с желающими принять на себя иорданскую воду, ставшую в этот день святой.