На предприятиях Татарстана началась вакцинация от COVID-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о вакцинации рабочих крупных республиканских предприятий.

По словам главы республики, на сегодняшний день прививку от коронавируса можно сделать в 68 пунктах, при этом количество их еще планируют увеличить. Так, кроме медицинских учреждений будут привлекаться площадки и татарстанских промпредприятий, например, «Казаньоргсинтез». На «КАМАЗе», к слову, работа уже начата.

Сообщается, что в безопасности вакцины Минниханов убедился из-за уже израсходованных 6 тыс. доз препарата. Он отметил, что в текущем месяце в Татарстан также поступит партия в 190 тыс. доз «Спутника V».

Президент РТ напомнил, чтобы безопасно сделать прививку от COVID-19, достаточно записаться на портале Госуслуг или прийти на вакцинацию без очередей.