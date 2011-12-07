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Роспотребнадзор РТ выявил более сотни нарушений качества продуктов питания

Чаще всего нарушения попадались в мясе, хлебе и молоке.

Главный санитарный врач Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане было выявлено более сотни нарушений качества продуктов питания.

По словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ, чаще всего нарушения попадались в мясе, хлебе и молоке. Всего было исследовано около 600 проб, среди них незаявленные пестициды, консерванты, трансглютаминазу и факты несоответствия видовой принадлежности продукции нашли в 107 пробах. По всем выявленным нарушениям уже приняты меры.


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