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Роспотребнадзор Татарстана определился с задачами на 2021 год

Итоговая коллегия ведомства состоялась сегодня в Доме правительства РТ.

В числе главных задач сотрудников Роспотребнадзора по Республике Татарстан на 2021 год Президент республики Рустам Минниханов назвал контроль за организацией полноценного горячего питания в школах и производством продуктов, отвечающих всем высоким требованиям качества. Местные производители пищевой продукции должны обеспечить население Татарстана продуктами, способными поддерживать здоровый образ жизни. Он согласился с выводами специалистов Роспотребнадзора РТ о недостаточном качестве питьевой воды в республике и поручил министерству строительства и ЖКХ РТ ускорить работы по строительству новых очистных сооружений и капремонту существующих.  

Такие поручения и задачи он представил в ходе оценки работы Управления Роспотребнадзора по РТ за прошедший год. Итоговая коллегия ведомства состоялась сегодня в Доме правительства РТ. 

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