Роспотребнадзор Татарстана определился с задачами на 2021 год

В числе главных задач сотрудников Роспотребнадзора по Республике Татарстан на 2021 год Президент республики Рустам Минниханов назвал контроль за организацией полноценного горячего питания в школах и производством продуктов, отвечающих всем высоким требованиям качества. Местные производители пищевой продукции должны обеспечить население Татарстана продуктами, способными поддерживать здоровый образ жизни. Он согласился с выводами специалистов Роспотребнадзора РТ о недостаточном качестве питьевой воды в республике и поручил министерству строительства и ЖКХ РТ ускорить работы по строительству новых очистных сооружений и капремонту существующих.

Такие поручения и задачи он представил в ходе оценки работы Управления Роспотребнадзора по РТ за прошедший год. Итоговая коллегия ведомства состоялась сегодня в Доме правительства РТ.